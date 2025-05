International Federation of Robotics legt vorläufige Zahlen vor

Die US-Autoindustrie investiert verstärkt in Robotik und Automation: Die Zahl der Installationen stieg 2024 auf insgesamt 13.700 Einheiten ein Plus von 10,7 %. Das zeigen vorläufige Ergebnisse der International Federation of Robotics (IFR).

"Die Automobilindustrie in den USA zählt zu den fortschrittlichsten Produktionsstandorten: Bei der Roboterdichte, also dem Verhältnis von Robotern zu Fabrikarbeitern, liegen die USA weltweit an fünfter Stelle, gleichauf mit Japan und Deutschland und vor China", sagt Takayuki Ito, Präsident der International Federation of Robotics. "Das ist ein großer Modernisierungserfolg. In anderen Schlüsselbereichen der Fertigungsautomation bleiben die Vereinigten Staaten jedoch hinter ihren Wettbewerbern zurück."

Roboter meist aus dem Ausland

Die meisten Industrieroboter in den USA werden aus Übersee importiert nur wenige Hersteller produzieren in den Vereinigten Staaten. Weltweit stammen 70 der installierten Einheiten aus den vier Herstellerländern: Japan, China, Deutschland und Südkorea. Innerhalb dieser Gruppe sind die chinesischen Hersteller am dynamischsten. Innerhalb von fünf Jahren (2019 2023) ist es den Produzenten aus dem Reich der Mitte gelungen, die gefertigten Stückzahlen auf dem riesigen Heimatmarkt mehr als zu verdreifachen. Damit liegen sie bei der Fertigungskapazität weltweit an zweiter Stelle hinter Japan. Der Erfolg Chinas basiert dabei auf einer nationalen Robotik-Strategie. Zwischen 2021 und 2023 installierte das produzierende Gewerbe in China jährlich rund 280.000 Einheiten. Zum Vergleich: Die Vereinigten Staaten installierten im Jahr 2024 insgesamt 34.300 Industrieroboter.

Robotermärkte China und USA

In China erreichen Robotik und Automation inzwischen alle Ebenen der Produktion. Das zeigt sich an der hohen Roboterdichte von 470 Robotern pro 10.000 Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe die dritthöchste Quote 2023 weltweit. China hat damit sogar Deutschland und Japan übertroffen. Die Vereinigten Staaten rangieren mit einer Roboterdichte von 295 Robotern pro 10.000 Beschäftigte nur an zehnter Stelle der weltweit am stärksten automatisierten Fertigungsländer. Die Automatisierung des Landes konzentriert sich hier sehr stark auf den Automobilsektor: Rund 40 aller neuen Industrieroboterinstallationen im Jahr 2024 entfallen auf die Automobilindustrie gefolgt von der Metall- und Maschinenbauindustrie mit 3.800 Einheiten und 11 Marktanteil. Die US-amerikanische Elektro- und Elektronikindustrie kommt mit 2.900 installierten Einheiten auf einen Marktanteil von 9 %.

