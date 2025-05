EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Verkauf

München und Kopenhagen, 8. Mai 2025 - Die deutsche Cherry SE und das dänische Unternehmen Contour Design haben im Rahmen eines gemeinsam abgestimmten Prozesses zur Sicherung des langfristigen Potenzials sowie der operativen Kontinuität eine Vereinbarung über die strategische Übertragung des CHERRY-Hygiene-Peripheriegeschäfts, vormals unter der Marke "Active Key" bekannt, unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende Mai erwartet. Active Key wurde im Jahr 2005 gegründet und bietet seither spezialisierte Lösungen im Bereich hygienischer Eingabegeräte an. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Langlebigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit aus und kommen insbesondere in anspruchsvollen Umgebungen zum Einsatz. Zum Produktportfolio zählen zudem Chipkarten- und Magnetkartenleser. Im Jahr 2021 wurde Active Key von CHERRY übernommen - einem führenden Entwickler und Hersteller von Computer-Eingabegeräten sowie digitalen Lösungen für das Gesundheitswesen. Die Übernahme erweitert das Markenportfolio von Contour Design und stärkt die Position des Unternehmens in spezialisierten Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie sowie dem öffentlichen Sektor, in welchen Hygiene und Betriebssicherheit von zentraler Bedeutung sind. Contour Design sieht signifikante Wachstumschancen in verschiedenen Märkten Europas, den USA und dem Nahen Osten. Um dieses Potenzial gezielt zu erschließen, plant das Unternehmen gezielte Investitionen in Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung. Contour Design befindet sich mehrheitlich im Besitz von Polaris Private Equity mit Sitz in Kopenhagen. Der Kaufpreis beträgt 21 Mio. Euro und setzt sich aus einer festen Barkomponente sowie einer variablen Earn-Out-Vereinbarung zusammen. Letztere ist an die Erreichung definierter finanzieller Leistungskennzahlen über einen festgelegten Referenzzeitraum gebunden. Diese Struktur unterstreicht das gemeinsame Bekenntnis beider Parteien zur langfristigen Wertschöpfung und erfolgreichen Integration von Active Key in das Geschäftsmodell von Contour Design. Die Transaktion umfasst die Übernahme sämtlicher Mitarbeiter sowie aller relevanten Vermögenswerte. Vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen wird der Vollzug der Transaktion bis Ende Mai 2025 erwartet. "Wir haben kürzlich strategische Veränderungen in unserem Schaltergeschäft bekannt gegeben und richten unseren Fokus künftig noch stärker auf die Bereiche Office, Gaming und Security Finished Goods sowie auf Digital Health", erklärt Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE. "Der Erfolg unseres Hygiene-Peripheriegeschäfts basiert auf einer vertrauensvollen und langjährigen Zusammenarbeit mit dem engagierten Team sowie mit unseren Partnern und Lieferanten - sie bilden das Fundament für die erfolgreiche Weiterentwicklung dieses Geschäfts. Mit Contour Design haben wir einen idealen strategischen Partner gefunden, der über die Kompetenz und die Ressourcen verfügt, dieses Geschäft weiter auszubauen. Durch den Verkauf stärken wir zugleich unsere Liquiditätsposition, um die laufende Restrukturierung der Gruppe voranzutreiben und gezielt in unser Wachstumsfeld Digital Health zu investieren." "Der Zeitpunkt und die strategische Ausrichtung dieser Übernahme sind für uns ideal", ergänzt Kenneth Nielsen, CEO von Contour Design Nordic A/S. "Das Marktsegment bietet attraktive Wachstumschancen, nicht nur in Deutschland als Kernmarkt, sondern auch in Europa, den USA und im Nahen Osten. Wir blicken optimistisch in die Zukunft und sind überzeugt, dass wir die bestehenden Stärken des Contour-Teams gemeinsam mit dem hochqualifizierten Team, das wir von CHERRY übernehmen, erfolgreich weiterentwickeln können. In diesem Zusammenhang planen wir die Wiederbelebung der Marke Active Key als zentrales Element unseres neuen Geschäftsbereichs. Für uns steht bei dieser Übernahme weniger die Realisierung von Synergien im Vordergrund, sondern vielmehr die gezielte Erschließung neuer Marktpotenziale. Wir sehen erhebliche Chancen für weiteres Wachstum." Über CHERRY Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden. CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Chicago), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh). Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Über Contour Design



Contour Design ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung, dem Design und dem Vertrieb innovativer ergonomischer Eingabegeräte wie der RollerMouse, UniMouse und SliderMouse. Von Fachleuten weltweit geschätzt, sind die Produkte von Contour darauf ausgelegt, körperliche Belastungen zu reduzieren, Verletzungen vorzubeugen und den Komfort sowie die Produktivität bei der Arbeit am Computer zu steigern. Contour Design befindet sich mehrheitlich im Besitz von Polaris Private Equity. Kontakt Cherry SE Nicole Schillinger Investor Relations P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München T: +49 (0) 9643 2061 848 E: ir@cherry.de



