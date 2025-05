Die Steyr Motors AG, Spezialist für einsatzkritische Motorenlösungen in zivilen und militärischen Anwendungen, hat ihre erste ordentliche Hauptversammlung nach dem Börsendebüt erfolgreich in Steyr (Österreich) abgehalten. Aktionäre und Aktionärinnen stimmten allen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu - darunter auch der Ausschüttung einer Dividende von 0,55 Euro je Aktie, was einer Gesamtausschüttung von 2,86 Mio. Euro entspricht. Damit wird ein Teil des Bilanzgewinns von 7,81 Mio. Euro an die Anteilseigner ausgeschüttet, während der verbleibende Betrag auf neue Rechnung vorgetragen wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...