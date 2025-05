Düsseldorf (ots) -Mit dem neuen DEEBOT X9 PRO OMNI bringt ECOVACS ROBOTICS seine bislang stärkste Reinigungslösung auf den Markt. Der Premium-Saug- und Wischroboter vereint modernste Technologien wie das OZMO ROLLER Wischsystem, die kraftvolle BLAST-Saugtechnologie und intelligente Navigation auf KI-Basis - für kompromisslose Reinigung und mehr Zeit im Alltag. Die rundum wartungsarme OMNI-Station sorgt zudem für höchsten Bedienkomfort.Tiefenreinigung mit System: OZMO ROLLER WischtechnologieIm Alltag reichen herkömmliche Wischsysteme oft nicht aus - Rückstände, Schlieren oder verschmierte Flecken bleiben bestehen. Die neue OZMO ROLLER Wischtechnologie von ECOVACS sorgt hier für Abhilfe: Eine sich mit 220 Umdrehungen pro Minute drehende Wischwalze übt konstanten Druck von 3.700 Pa auf den Boden aus - 16-mal so viel wie konventionelle Systeme. Durch die kontinuierliche Selbstreinigung der Wischwalze mit frischem Wasser wird der Boden fortlaufend mit einem sauberen Wischmopp gewischt. Somit werden nicht nur Verschmutzungen verhindert, sondern auch unangenehme Gerüche. Das Ergebnis: strahlend saubere Oberflächen, selbst bei eingetrockneten Flecken oder hohem Verschmutzungsgrad.BLAST-Saugtechnologie: Leistungsstark gegen Staub und SchmutzWer Wert auf gründliche Staubentfernung legt - auch auf Teppichen -, wird von der BLAST-Technologie begeistert sein. Mit einer Saugleistung von 16.600 Pa und einem Luftstrom von 16,3 Litern pro Sekunde erzielt der DEEBOT X9 PRO OMNI eine Tiefenreinigung, die sicht- und messbar effektiver ist. Denn nicht nur die hohe Saugleistung, sondern die Kombination mit dem Luftstrom erzeugt das beste Saugergebnis. Selbst Feinstaub oder größere Partikel wie Krümel, Sand oder Tierhaare werden zuverlässig entfernt. Vor allem auf Teppichen wird dies ersichtlich.NEU: Triple-Lift-System: Intelligente Anpassung für jeden BodentypOb Teppich, Fliesen, Holz oder Laminat - der DEEBOT erkennt nicht nur automatisch den jeweiligen Bodenbelag und Verschmutzungen mithilfe seiner KI-basierten Fleckenerkennung, sondern passt seine Reinigungsweise auch aktiv an. Mit dem neuen Triple-Lift-System kann er Hauptbürste, Seitenbürste und Wischwalze je nach Bedarf anheben oder absenken: Teppiche werden so trocken gehalten und vor Kontamination durch den feuchten Mopp geschützt. Zudem werden Flüssigkeiten auf Hartböden gezielt mit der Wischwalze aufgenommen, während die Bürsten angehoben werden. Das sorgt für maximale Effizienz und schützt empfindliche Oberflächen - automatisch und präzise.Hygienisch & selbstständig: Die neue OMNI-StationDie neu designte OMNI-Station macht die Reinigung nahezu wartungsfrei: Sie spült den Wischmopp automatisch mit heißem Wasser (zwischen 40 °C und 75 °C - angepasst an Verschmutzungsgrad und Raumtyp) und trocknet ihn mit Heißluft innerhalb von zwei Stunden. Das verhindert die Entstehung von Bakterien oder unangenehmen Gerüchen. Zusätzlich erfolgt die Staubentleerung automatisch - bis zu 90 Tage ohne Eingreifen. Die Nachfüllwanne muss nur alle 150 Tage gereinigt werden. So bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben.Der DEEBOT X9 PRO OMNI ist ab dem 8. Mai 2025 im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.499 Euro. Vom 8. bis zum 21. Mai ist das neue Modell bei allen Händlern um 200 Euro reduziert und kostet nur 1.299 Euro.Pressekontakt:ECOVACS Europe GmbHAlexandra AlgülSenior PR & Marketing SpecialistMail: a.alguel@ecovacs.comPressebüro ECOVACSCompetence CircleImke Eichelbaum / Frank SchützMail: ecovacs@competence-circle.comOriginal-Content von: ECOVACS ROBOTICS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114369/6028824