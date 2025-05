Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED hat beim gestrigen Zinsentscheid erwartungsgemäß das Leitzinsintervall in Höhe von 4,25% bis 4,50% nicht verändert, so die Analysten der DekaBank.Laut dem Statement hätten die Risiken für den makroökonomischen Ausblick weiter zugenommen. In der anschließenden Pressekonferenz sei FED-Chef Powell fast durchgehend nur nach der Reaktionsfunktion der US-Notenbank befragt worden. Er habe dies offengelassen und auf die bislang soliden Entwicklungen sowohl am Arbeitsmarkt als auch bei den Preisdaten hingewiesen. Angesichts der beidseitig ansteigenden Risiken - höhere Inflation vs. höher Arbeitslosenquote - hätten die FOMC-Mitglieder derzeit keine Eile, das Leitzinsintervall zu verändern. ...

