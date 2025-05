Mit'¯dem charGER e.V.'¯hat sich ein neuer Dachverband formiert, in dem sich mehrere Unternehmen zusammengeschlossen haben, die Ladeinfrastruktur planen, betreiben und digital steuern. Hinter CharGER stehen derzeit die Unternehmen Wirelane, reev, Amperio und Jolt Energy. Wie es in der ersten Mitteilung des Vereins zu seiner Gründung heißt, will CharGER " als fachlich fundierte Stimme der Betreiberpraxis, als aktiver Partner im politischen Dialog ...

Den vollständigen Artikel lesen ...