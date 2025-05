© Foto: VCG - picture alliance

Das Werbetechnologieunternehmen AppLovin hat am Mittwochabend starke Zahlen vorgelegt. Für die Aktie ging es noch in der Nachbörse zweistellig nach oben.In den vergangenen Wochen sorgte das von Anlegerinnen und Anleger im vergangenen Jahr gefeierte Ad-Tech-Unternehmen für AppLovin vor allem für negative Schlagzeilen. Einerseits warnten gleich zwei auf Short-Positionen spezialisierte Research-Häuser vor möglichen Betrugspraktiken und Verstößen gegen Datenschutzbestimmung. Andererseits crashte die Aktie im Rahmen der von US-Präsident Donald Trump verursachten Zollpanik und der Furcht vor einer Rezession in den USA. Gegenüber ihrem Allzeithoch bei rund 525 US-Dollar hatte AppLovin auf dem …