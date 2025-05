Wien/Würzburg (ots) -Verdopplung des Automatenparks und sieben neue Standorte in DeutschlandMit der Eröffnung der neuen Niederlassung in Würzburg am 7. Mai 2025 feiert café+co Deutschland die erfolgreiche Integration der Sparte "Karl - Automatisch gut verpflegt" der Unternehmensgruppe Karl. Der aus Österreich stammende Qualitäts- und Serviceleader bei Kaffeeversorgung und im Automaten-Catering in Zentral- und Osteuropa hatte den Bereich im März 2024 übernommen. Durch die Akquisition erweitert das Unternehmen seine Präsenz in Deutschland um sieben neue Standorte in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen und verdoppelt seinen Automatenpark auf insgesamt 3.155 Geräte. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigt auf knapp unter 200.Gezielte Verdichtung für nachhaltigen ErfolgMit dem Zusammenschluss stärkt café+co seine Marktposition im deutschen Dreieck sowie in den angrenzenden Regionen und setzt seine strategische Wachstums- und Verdichtungs-strategie auf bestehenden Märkten weiter fort."Unser Ziel ist es, unsere Marktposition in den Kernmärkten durch gezielte Verdichtungsmaßnahmen weiter auszubauen. Mit der vollzogenen Integration ist uns am deutschen Markt ein großer Schritt gelungen. Mein Dank gilt insbesondere Thomas Karl und dem Team der café+co Deutschland unter der Führung von Bernhard Meisl und Dietmar Slowakiewicz, die den Übergang mit großem Einsatz begleitet haben", betont Fritz Kaltenegger, Geschäftsführer von café+co International. "Eine stärkere regionale Präsenz bedeutet für unsere Kunden noch schnellere Servicezeiten, individuellere Betreuung und innovative Verpflegungslösungen."Auch Thomas Karl, Geschäftsführer der Firmengruppe Karl, zieht eine positive Bilanz: "Es ist ein gutes Gefühl zu sehen, wie sich unser Bereich 'Karl - Automatisch gut verpflegt' bei café+co integriert hat. Die Mitarbeiter sowie die Kunden profitieren von der Erfahrung, dem Innovationsgeist und der starken Serviceorientierung eines internationalen Unternehmens."Pressekontakt:Kapp Hebein Partner GmbHMag. Michaela HebeinTelefon: 01235042270E-Mail: mh@khpartner.atOriginal-Content von: café+co, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179621/6028948