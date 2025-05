Heilbronn (ots) -Aus Verantwortung für Umwelt, Pflanzen, Tier und Mensch legt Pflanzen-Kölle großen Wert auf Nachhaltigkeit und Produkte in Bio-Qualität, welche frei von Schadstoffen sind.Daher ist auch der Weltbienentag am 20. Mai ein wichtiges Thema bei Pflanzen-Kölle.Ziel ist es, auf die Bedeutung der Bestäuber hinsichtlich Artenvielfalt und Nahrungssicherheit hinzuweisen sowie ihren dringenden Schutz zu sichern.Und zu jedem Einkauf spendiert Pflanzen-Kölle am 20.05.2025 zum Weltbienentag eine gratis Bienenweide-Samenmischung (1 x pro Einkauf, solange Vorrat reicht)!Viele unserer Pflanzen sind auf die Bestäubung durch Schmetterlinge und Bienen angewiesen. Wichtig für die Nützlinge ist, dass die Pflanzen Nektar enthalten, möglichst viele Arten vorhanden sind und eine lange Blütezeit haben. Es gibt viele Möglichkeiten für einen schmetterlingsfreundlichen Balkon oder Garten, der Bienen und heimische Falter anlockt.Die Insekten fliegen von Blume zu Blume und saugen Nektar, dabei transportieren sie Blütenstaub von einer Blume zur nächsten und stellen so die Bestäubung sicher. Nützliche Insekten sind unverzichtbare Helfer, wenn wir weiterhin Obst und Gemüse ernten und viele Blumen erleben möchten.Leider ist in den letzten Jahren die natürliche Population der nützlichen Tiere rückläufig und veränderte Umweltbedingungen machen das Leben für Bienen und Schmetterlinge schwer. Durch landwirtschaftliche Monokulturen, Bebauung und auch den Klimawandel wird das Bienensterben immer weiter verschärft, dabei sind 80 Prozent der heimischen Pflanzen auf die sogenannte Insektenbestäubung angewiesen. Auch im heimischen Garten oder auf dem Balkon kann man mit duftenden Bienenmagneten ganz leicht ein Paradies für die summenden Freunde, sowie auch für sich selbst, erschaffen. Während Wildbienen zwar keinen Honig erzeugen, sind sie hinsichtlich ihrer Bestäubungsleistung jedoch genauso fleißig wie Honigbienen. Im Gegensatz zur Honigbiene starten einige Wildbienen bereits bei geringeren Temperaturen des Frühjahres ihren Betrieb und besetzen so unverzichtbare Nischen innerhalb der ökologischen Kreisläufe. Sie beginnen oftmals schon mit der Bestäubung von Obstbäumen, während die Honigbiene aufgrund der zu kühlen Außentemperaturen noch ruht. Ein Artenerhalt der Wildbiene ist somit unverzichtbar.Mit den passenden Pflanzen kann man einfach zur Arterhaltung beitragen und das Naturschauspiel im eigenen Garten oder auf dem Balkon erleben. Raupen von Schmetterlingen wachsen von anfänglich 2 bis 3 mm zu einer Größe von 4 bis 5 cm heran und müssen so eine immense Vervielfältigung ihres Geburtsgewichtes innerhalb kürzester Zeit bewerkstelligen. Eine Bereitstellung von Futterpflanzen ist für die Falter lebensnotwendig.Die wohl bekannteste Pflanze im Garten für Schmetterlinge ist der Sommerflieder (https://www.pflanzen-koelle.de/pflanzen/gartenpflanzen/gehoelze/sommerflieder/). Botanisch als Buddleja bezeichnet, ist das winterharte Gehölz ein wahrer Insektenmagnet.Vor allem das Tagpfauenauge wird magisch vom Sommerflieder angezogen.Die Auswahl an Schmetterlingspflanzen umfasst viele verschiedene Gruppen: neben den mehrjährigen Stauden, Gehölzen und Kräutern gibt es einjährige Arten, die sich selbst aussäen oder durch Samen neu angezogen werden.Bei Pflanzen-Kölle findet man eine große Auswahl dieser insektenfreundlichen Beet- und Balkonpflanzen (https://news.pflanzen-koelle.de/d?o00fj04000000200d0000p0y000000000pcz3gq3ocb53e226bzsnnlsoiu4&utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=&utm_campaign=KW_20_Weltbienentag_2021), duftenden Stauden (https://news.pflanzen-koelle.de/d?o00fj04i00000200d0000p0y000000000pcz3gq3ocb53e226bzsnnlvnju4&utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=&utm_campaign=KW_20_Weltbienentag_2021), Gehölzen und Kräutern:Astern, Blutweiderich, Fetthenne, Sonnenhut, Geißblatt, Rispen-Hortensie, Sommerflieder, Lavendel, Oregano, Thymian, Sonnenblume, Kapuzinerkresse, Studentenblume sind nur einige Beispiele für Nahrungs- und Nektarpflanzen.Pflanzenarten, die schwächer wachsen, sind perfekt für kleine Gärten oder Gefäße und erfreuen mit feinem Duft oder faszinierender Farbe. Optimal für den Balkon sind auch Pflanzen mit essbaren Blüten oder aromatische Würzkräuter! In großen Töpfen oder Kübeln kann der Lebensraum für Pfauenauge, Admiral, Zitronenfalter, Distelfalter, Kleiner Fuchs, Schwalbenschwanz, Tagpfauenauge und Co. auf Balkon und Terrasse entstehen.Bestimmte Pflanzen verströmen erst bei Dämmerung ihr Aroma, Nachtkerze, Sommerflieder und Geißblatt ziehen Nachtfalter magisch an.In den meisten Gärten fehlen natürliche Rückzugsorte für die nützlichen Tiere.Mit Insektenhotels bietet man den Nützlingen zusätzlich zur Nahrungsquelle einen bequemen Unterschlupf. Diese sind der Natur nachgebaut, sie sind robust, mit verschiedenen Materialien bestückt und so konzipiert, dass die Ablage der Eier ungestört stattfinden kann. Schon nach einer Woche kann man bereits zählen, wie viele verschiedene Wildbienen, Florfliegen und sonstige Nützlinge sich angesiedelt haben.Auf den Parkplatzflächen von Pflanzen-Kölle beispielsweise ist man auch schon seit vielen Jahren im Auftrag der Artenvielfalt unterwegs. Hier locken vom Frühling bis zum Herbst zahlreiche Blüten, es wachsen Bäume und Hecken. Insektenhotels, Bienen- und Nistkästen sowie Vogelhäuschen bieten Unterschlupf und Schutz.All das, mit dem Ziel ihn zu erhalten und zu bereichern, den Garten voller Leben in dem es summt und brummt!Weitere Informationen findet man auch unter www.pflanzen-koelle.dePressekontakt:Anja Adamanja.adam@pflanzen-koelle.dePflanzen-Kölle GmbH & Co.KGOriginal-Content von: Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179355/6028943