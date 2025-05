Die Hamborner REIT AG hat ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2025 vorgelegt und bestätigt damit ihre anhaltende operative Stabilität in einem zurückhaltenden Marktumfeld. Die Mieteinnahmen gingen leicht auf 23,0 Mio. EUR zurück (-1,7% im Jahresvergleich), belastet durch Objektverkäufe und geringere umsatzabhängige Mieten. Der FFO belief sich auf 11,9 Mio. EUR (-15,2%) und lag damit im Rahmen der Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2025. Die Vermietungsdynamik hat sich verlangsamt, jedoch blieb die Mieterbindungsquote mit 87% hoch; lediglich 2,5?% der jährlichen Mieten stehen 2025 zur Neuvermietung an. Insgesamt blieben die wichtigsten Portfoliokennzahlen solide: Die Vermietungsquote lag bei 97,0%, die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) bei 5,7 Jahren, und der NAV je Aktie stieg um 1,4% auf 9,93 EUR. Auch die Bilanzkennzahlen verbesserten sich, insbesondere durch einen gesunkenen LTV (Loan-to-Value) von 41,1?%. Mit einer vorgeschlagenen Dividende von 0,48 EUR je Aktie (rund 7,6% Dividendenrendite) und einem weiterhin deutlichen Abschlag zum NAV bekräftigen die Analysten von mwb research ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 11,00 EUR. Hinweis: Nehmen Sie am Roundtable von mwb research am 15. Mai um 14:00 Uhr (MESZ) teil, bei dem CEO Niclas Karoff und IR-Leiter Christoph Heitmann Einblicke aus erster Hand geben. Jetzt registrieren: https://research-hub.de/events/registration/2025-05-15-14-00/HABA-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hamborner-reit-ag