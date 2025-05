GEA hat ein solides erstes Quartal 2025 abgeliefert - mit schwachem Umsatz, aber besser als erwarteter Profitabilität. Der Umsatz lag bei 1.258 Mio. EUR und damit knapp unter den Markterwartungen. Das organische Wachstum verlangsamte sich auf 0,9?%, was anhaltenden makroökonomischen Gegenwind und eine uneinheitliche Entwicklung in den Geschäftsbereichen widerspiegelt. Das bereinigte EBITDA stieg jedoch um 9,8?% gegenüber dem Vorjahr auf 198 Mio. EUR - und lag damit 5?% über den Erwartungen - angetrieben durch Verbesserungen beim Bruttogewinn. Der Auftragseingang wuchs organisch um 3,4?%, gestützt durch Großaufträge und ein solides Book-to-Bill-Verhältnis von 1,12x, was zu einem robusten Auftragsbestand von 3,2 Mrd. EUR führte. Der Free Cashflow war zwar weiterhin negativ, verbesserte sich jedoch im Jahresvergleich dank eines besseren Working-Capital-Managements. Da die Prognose bestätigt wurde und die Profitabilität sich gut entwickelt, behalten die Analysten von mwb research ihre Halten-Empfehlung sowie den DCF-basierten fairen Wert von 55,00 EUR bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/GEA%20Group%20AG