Penumbra - PEN: Medizintechnikhersteller mit vielversprechender Bullenflagge!

Nächste Chance für die Bullen!

Die Unterstüzung bei der Penumbra-Aktie (PEN) sollte unbedingt halten!

Penumbra (PEN) - ISIN US70975L1070

Rückblick:

Nach den Q1-Zahlen ist die Penumbra-Aktie zwar mit einem Gap Up in den Tag gestartet, hat aber intraday die Kurslücke noch einmal geschlossen. In den Folgetagen ging es mit einer schönen Bullenflagge weiter. Am gestrigen Mittwoch gab es uneinheitliche Signale: zunächst ein Kaufsignal, dann noch einmal den Test der Kurslücke. Eine Fortsetzung des Aufwärtstrends wäre mit einem baldigen neuen Pivot-Hoch über 310 USD möglich.

Penumbra-Aktie: Chart vom 07.05.2025, Kürzel: PEN Kurs: 289.25 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Obwohl die Penumbra-Aktie gestern einen kleinen Fehlausbruch geliefert hat, besteht eine gute Chance, noch eine lukrativen Trade zu platzieren. Das Kursziel nach Measured Move liegt bei circa 328 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Der Fehlausbruch und der erneute Test der Kurslücke sollten durchaus als Warnsignale wahrgenommen werden. Falls die Unterstützungslinie mit Tagesschlusskursen erneut gebrochen würde, dürfte das positive Momentum bei Penumbra verloren gehen.

Meinung:

Penumbra überzeugt mit starkem Quartalsergebnis trotz vorsichtiger Jahresprognose - Die Finanzzahlen von Penumbra haben die Erwartungen deutlich übertroffen. Mit einem bereinigten Gewinn von 0.83 USD pro Aktie lag das Unternehmen erheblich über den von Analysten prognostizierten 0.67 USD. Der Quartalsumsatz kletterte auf 324.1 Millionen USD - ein beachtliches Plus von 16.3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und mehr als die erwarteten 315.62 Millionen USD. Besonders beeindruckend entwickelte sich das Thrombektomie-Segment (Enfternung von Blutgerinseln) in den USA, das mit 187.9 Millionen USD einen Zuwachs von 25 Prozent verzeichnete und sich als maßgeblicher Wachstumsmotor erwies. Für das Gesamtjahr 2025 bleibt Penumbra bei seiner Umsatzprognose von 1.34 bis 1.36 Milliarden USD - eine Einschätzung, die unter dem Analystenkonsens von 1.543 Milliarden USD liegt. Allerdings korrigierte der Medizintechnikspezialist seine Wachstumserwartungen für das US-Thrombektomie-Geschäft nach oben auf 20 bis21 Prozent (zuvor: 19 bis 20 Prozent). Insgesamt schätzen wir die Penumbra-Aktie bullisch ein. Das Wertpapier sollte sich aber in den nächsten Tagen entscheiden, wo es hinwill.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 11.20 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 170.64 Mio. USD

Meine Meinung zu Penumbra ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.investing.com/news/earnings/penumbra-ubertrifft-erwartungen-im-ersten-quartal-und-bekraftigt-ausblick-fur-2025-93CH-2967671

Veröffentlichungsdatum: 08.05.2025

Autor: Thomas Canali

