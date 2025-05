Detroit (ots/PRNewswire) -Ross Roark kommt von Rollon und wird die weitere Expansion von Sliding Systems in den USA und das erfolgreiche Wachstum der führenden Sliding Systems Gruppe weiter stärken. Ross ist ein angesehener Vertriebsingenieur in der US-amerikanischen Automatisierungs- und Maschinenbaubranche.Ross stößt mit vielen Jahren Erfahrung in den Bereichen Mechanik, industrielle Fertigung und Automatisierung, zuletzt bei Rollon.Ross wird das US-Vertriebsteam von Sliding Systems verstärken und den Konstrukteuren der Kunden technische Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Lösung aus dem umfangreichen Angebot an Präzisionsprodukten und -systemen bieten.Mit der erstklassigen Produktpalette von Sliding Systems, den attraktiven Preisen und den kurzen Lieferzeiten kann Ross nun noch mehr OEMs und Endverbraucher dabei unterstützen, Teleskopschubladenführungen, Linearbewegungssysteme und Aktuatoren effizient in ihre Produktdesigns und Fertigungen zu integrieren.Mit der Ernennung von Ross wird der Ansatz von Sliding Systems fortgesetzt, den Kunden die Zeit-, Technik- und Kostenvorteile eines Direktgeschäfts zu bieten. Das Team von technischen Vertriebsexperten an vorderster Front ist erfahren, geschult und qualifiziert und steht in direktem Kontakt mit der Produktion und nicht über verschiedene Händler oder Abteilungen. So erhalten die Kunden die richtige Lösung in kürzester Zeit und zu den niedrigsten Kosten.Eduard Sparkes, Geschäftsführer der Sliding Systems Group, sagte:"Ich freue mich, dass wir unser globales Expertenteam von Sliding Systems mit Ross Roark erweitern konnten, um unseren wachsenden Vertrieb und unsere lokale Präsenz in den USA weiter auszubauen. Dies ist Teil unseres Plans, ein vollständig integrierter US-Hersteller für viele unserer wichtigsten Produktgruppen zu werden."Informationen zu Sliding SystemsSliding Systems ist ein weltweiter Hersteller und Händler von industriellen Teleskopschienen und linearen Bewegungssystemen. Mit branchenführenden Produktions- und Vertriebsniederlassungen auf der ganzen Welt sind die technischen Vertriebsingenieure des Unternehmens als Experten für Teleskopschienen, lineare Bewegungssysteme und kompakte Antriebe anerkannt. Sliding Systems liefert in viele Anwendungsbereiche, darunter Luft- und Raumfahrt, Architektur, Automatisierung, Biowissenschaft, Feuerwehr, industrielle Fertigung, Maschinenbau, Marine, Medizin, Militär und Verteidigung (Luft, See und Land), Robotik, Spezialfahrzeuge, Lagerung und Zugbau.www.slidingsystems.usLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2681015/Sliding_Systems_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sliding-systems-rekrutiert-neuen-technischen-verkaufsleiter-fur-die-usa-302449797.htmlPressekontakt:Nicola Kettle,nicola@gsfslides.com,001317 715 5500Original-Content von: Sliding Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179622/6028963