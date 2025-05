(shareribs.com) London 08.05.2025 - Die Ölpreise bewegen sich leicht nach oben, bleiben aber auf dem tiefsten Stand seit vier Jahren. Die EIA meldete für die vergangene Woche einen Rückgang der Lagerbestände, die Nachfrage in den USA sinkt.Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 2,0 Mio. Barrel auf 438,4 Mio. Barrel ...

