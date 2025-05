Köln (ots) -Der "Salzburger Stier" wird am Samstag, 10. Mai 2025, im Theater Gütersloh im Rahmen eines großen Kabarettfestivals verliehen. Er ist der bedeutendste internationale Radio-Kabarettpreis im deutschsprachigen Raum. Veranstalter WDR 5 überträgt die Preisverleihung und die Gala mit dem legendären Duo Tresenlesen und Moderator Urban Priol in der "Unterhaltung am Wochenende" am 17. und 24. Mai. Zu hören und zu sehen ist der "Salzburger Stier" zeitnah auch in der ARD-Audiothek und in ARD-Standup.Die deutsche Jury zeichnet den Niederrheiner Stand-up Comedian und Kabarettisten Till Reiners, Jahrgang 1985, aus. Der Preis der Schweizer Jury geht an die Slam-Poetin und Autorin Lisa Christ, Jahrgang 1991 aus Olten. Und für Österreich erhält der Comedian und Parodist Alex Kristan, Jahrgang 1972, die begehrte Auszeichnung. Gemein haben die drei Preisträger:innen, dass sie über eine starke Radiopräsenz verfügen und in den vergangenen Jahren auf den deutschsprachigen Kleinkunstbühnen sowie in Podcasts ihren Erfolg bewiesen haben.Entschieden wurde über die Vergabe von einer Jury aus Unterhaltungsredakteur:innen des ARD-Hörfunks, des ORF, des SRF und der RAI Südtirol. Der Preis ist mit jeweils 6.000 Euro dotiert.Der "Salzburger Stier" ist der einzige europäische Radio-Kabarettpreis. Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre zählen Urban Priol, Georg Schramm, Harald Schmidt, die Missfits, Rainald Grebe, Martina Schwarzmann, Tresenlesen, Olaf Schubert und Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig. 2024 ging der Preis an die Kabarettistin Tina Teubner. Die Verleihung wird jährlich von den öffentlich-rechtlichen ARD-Anstalten BR, HR, MDR, NDR, SR, SWR, WDR und Deutschlandfunk, dem österreichischen ORF, dem Schweizer SRF und RAI Südtirol organisiert. Bis 1996 fand die Preisverleihung jährlich in Salzburg statt, seitdem wechselt die Veranstaltung jedes Jahr durch die teilnehmenden Sendeanstalten. 2025 hat der WDR die Federführung für die 44. Verleihung übernommen.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6028991