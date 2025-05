Bad Nenndorf (ots) -Über 50.000 ehrenamtliche Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) waren im vergangenen Jahr bundesweit an den Gewässern gefordert. In zehntausenden Fällen leisteten sie Personen Hilfe. So retteten die Ehrenamtlichen auch wieder mehr als 1.000 Menschenleben.Diese und weitere Leistungen der Organisation für Wasserrettung stehen im Mittelpunkt einer Pressekonferenz. Im Verlauf der Veranstaltung nimmt die DLRG auch die Herausforderungen der aktuellen Badesaison in den Blick und geht auf wesentliche Ursachen für Badeunfälle ein. Eine davon: Kopfsprünge in flache Gewässer - die nicht immer tödlich enden, aber oft lebenslange Folgen haben.Wir laden Sie herzlich ein zur Pressekonferenz amDonnerstag, den 15. Mai 2025, um 11 Uhr,im Riverhouse am Neckar,Austraße 370, 70376 StuttgartDas Hauptstatement hält die Präsidentin der DLRG, Ute Vogt. Einen Überblick über die Bilanz der DLRG in Baden-Württemberg gibt der Präsident des Landesverbandes Württemberg, Armin Flohr. Zudem spricht der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, Prof. Dr. Dietmar Pennig, über Verletzungen nach Kopfsprüngen und die damit verbundenen Folgen für Betroffene.Die Veranstaltung wird gestreamt und kann online live mitverfolgt werden. Der Livestream wird zu finden sein auf dlrg.de/bilanz (https://www.dlrg.de/informieren/die-dlrg/presse/dlrg-jahresbilanz/).Rettungsvorführungen auf dem NeckarIm Anschluss an die Pressekonferenz demonstrieren Einsatzkräfte das Retten von einer Person auf dem Wasser. Die Mitfahrt auf einem Presseboot für Fotografen und Kameraleute wird möglich sein. Zunächst seilt sich ein Strömungsretter von einer Brücke ab. Im weiteren Verlauf wird eine Person aus dem Wasser gerettet und in ein Boot zum Abtransport aufgenommen. Ein Krankentransportwagen, ein Fahrzeug der Einsatztaucher und ein Gerätewagen für den Sanitätsdienst ergänzen das Angebot und bilden den passenden Hintergrund für O-Töne und Fotos.Wir würden uns freuen, Sie bei der Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Für eine bessere Planung bitten wir um Anmeldungen im Vorfeld an presse@dlrg.de. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.Pressekontakt:Martin HolzhauseLeiter DLRG PressestelleTelefon: 05723 955 442Mobil: 0162 175 12 04E-Mail: presse@dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7044/6028990