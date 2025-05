18 Nachhaltigkeitsziele und 55 Maßnahmen

Wien, 08.05.2025 - Die PORR präsentiert ihre neue ESG-Strategie, einen ambitionierten und datenbasierten Fahrplan zur zukunftsorientierten Unternehmensentwicklung. Sie wurde auf Basis der regulatorischen Anforderungen der CSRD-Richtlinie entwickelt und stellt nachvollziehbar dar, mit welchen konkreten Maßnahmen die PORR bis 2030 ihre strategischen Nachhaltigkeitsziele erreichen will.

PORR CEO Karl-Heinz Strauss sagt: "Unsere bisherige Nachhaltigkeitsstrategie wurde im Jahr 2022 eingeführt. Seitdem hat sich in den Standards und auch in den praktischen Handlungsmöglichkeiten rund um die Nachhaltigkeit vieles zum Positiven verändert. Unsere neue ESG-Strategie bildet den neuesten Stand der Forschung, der technologischen Entwicklung und Regulatorik umfassend ab."

Acht Handlungsfelder, ein gemeinsames Ziel

Die ESG-Strategie ist entlang der Nachhaltigkeitssäulen Environmental, Social und Governance strukturiert und in acht zentrale Handlungsfelder gegliedert: Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft, Biodiversität, nachhaltige Lieferkette, Gesundheit & Sicherheit sowie Chancengleichheit, Anti-Korruption und Compliance.

Grundlage der Strategie ist eine umfassende doppelte Wesentlichkeitsanalyse, einschließlich Risiko-, Auswirkungs- und Chancenbewertung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Daraus leiten sich 18 messbare Ziele und 55 konkrete Maßnahmen ab, die bis 2030 umgesetzt werden.

Dekarbonisierung und Ressourcenschonung

Im Bereich "Environmental" bildet die Dekarbonisierung das zentrale Handlungsfeld: Die PORR setzt sich das Ziel, bis 2030 die Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 43 % und die Scope-3-Emissionen um 25 % zu reduzieren. Diese Ziele stehen in Einklang mit dem Commitment der PORR zu den wissenschaftsbasierten Klimazielen der internationalen Science Based Targets initiative (SBTi).

Strauss erklärt: "Wir haben uns bei den Maßnahmen genau angesehen, wo die größten Hebel liegen. So stammt der Großteil der Scope-1-Emissionen aus dem Geräte- und Fuhrpark. Das Thema alternative Treibstoffe und Elektrifizierung ist daher einer von sieben Hebeln im Dienste der Emissionsreduktion. Zu den weiteren Maßnahmen gehören der Ersatz von nicht erneuerbarem Strom mit Grünstrom und der Product Carbon Footprint als neues Vergabekriterium im Einkauf."

Ausbau bei Social und Governance

Im Bereich "Social" stehen Arbeitssicherheit und Gesundheit ebenso im Vordergrund wie Diversität und Gleichstellung. So strebt die PORR an, den Frauenanteil konzernweit sowie im Management auf 18 % zu erhöhen. Unterstützt wird dies durch gezielte Recruiting-Maßnahmen, interne Förderprogramme und ein strukturiertes Diversity Management.

Im Bereich "Governance" fokussiert die PORR auf Menschenrechte, ethisches Handeln und transparente Unternehmensführung. Der Anteil der Mitarbeitenden mit absolvierten Anti-Korruptionsschulungen soll von 88,7 % auf 95 % steigen, Lehrlinge und gewerbliches Personal erhalten spezifische Schulungsformate, während das Programm der "Bau-Compliance-Botschafter" konzernweit weiter ausgerollt wird.

Strauss: "Mit der ESG-Strategie 2030 schaffen wir einen verbindlichen Handlungsrahmen zur Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele. Sie basiert auf belastbaren Daten, wurde konzernweit mit hoher fachlicher Expertise erarbeitet und ist ein wesentlicher Teil unserer strategischen Positionierung am Markt. Wir sind überzeugt, dass ESG künftig ein entscheidender Wettbewerbsfaktor bleibt."

Foto:

PORR CEO Karl-Heinz Strauss Astrid Knie

Über die PORR Group

Innovationskraft für Spitzenleistungen - dafür steht die PORR seit inzwischen über 150 Jahren. Sie ist mit ca. 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Produktionsleistung von rund EUR 6,7 Mrd. (Geschäftsjahr 2024) eines der größten österreichischen Bauunternehmen und gehört zu den Top-Playern in Europa. Als Full-Service-Providerin bietet die PORR alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Fokus liegt auf den Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. In ausgewählten internationalen Projektmärkten wie in Norwegen, UK und Katar ist die PORR ebenfalls tätig. Die PORR Aktie ist im prime market Segment der Wiener Börse gelistet (ISIN: AT0000609607).

