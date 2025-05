Der US-Onlinebroker Robinhood will seine Präsenz in Europa ausbauen. Bislang bietet das Unternehmen dort nur den Handel mit Kryptowährungen an, doch künftig sollen auch US-Wertpapiere handelbar sein. Laut einem Medienbericht will Robinhood dafür auf die Blockchain-Technologie zurückgreifen.Das Fintech-Unternehmen arbeitet laut einem Bloomberg-Bericht an einer Blockchain-basierten Plattform, die es Privatanlegern in Europa ermöglichen soll, US-Wertpapiere wie Aktien in tokenisierter Form zu handeln. ...

