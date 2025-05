NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete 61,47 US-Dollar. Das waren 35 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juni stieg um 40 Cent auf 58,47 Dollar.

Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sorgt weiter für Verunsicherung. US-Präsident Donald Trump lehnt eine Reduzierung der Zölle in Höhe von 145 Prozent auf chinesische Waren vor ersten Gesprächen mit Peking an diesem Wochenende ab. Im Handelskonflikt zwischen China und den USA sollen erstmals an diesem Wochenende hochrangige Gespräche stattfinden.

Es gab jedoch auch Hoffnungszeichen im Zollkonflikt. Trump berief für diesen Donnerstag eine Pressekonferenz ein und kündigte dabei ein "bedeutendes" Handelsabkommen mit einem "großen und hoch angesehenen Land" an. Nach einem Bericht der US-Zeitung "New York Times", die sich auf drei mit den Plänen vertraute Informanten beruft, soll es um ein Abkommen mit Großbritannien gehen. Für die Weltwirtschaft und den Ölpreis ist jedoch der Handelskonflikt mit China deutlich wichtiger.

Die Ölpreise standen zuletzt unter Druck. Neben der befürchteten Abschwächung der Weltwirtschaft durch die Zollpolitik der USA belastet auch das hohe Rohölangebot die Preise. So hatte der Ölverbund Opec+ seine Fördermenge zuletzt rascher ausgeweitet als erwartet. Zudem erwarten Beobachter eine weitere Ausweitung der Fördermenge./jsl/la/stk