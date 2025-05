NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1400 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen entsprächen den Eckdaten, schrieb David Perry am Donnerstag. In der Präsentation gebe es allerdings einige interessante Neuigkeiten, beispielsweise zum Cashflow./rob/ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 08:18 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / 08:18 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007030009