ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Neutral" belassen. Volumenseitig hätten die Düsseldorfer die Erwartungen deutlich stärker verfehlt als beim organischen Umsatz, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag nach den Zahlen zum ersten Quartal. Dies sei vor allem den enttäuschenden Volumina in der Konsumentensparte geschuldet. Die Preisentwicklung sei hingegen konzernweit besser als gedacht gewesen./rob/ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 06:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006048432