Nach dem Skype-Aus haben einige User:innen noch Restguthaben auf ihrem Account. Allerdings gestaltet es sich nach ersten Berichten recht schwierig, eine Rückerstattung bei Microsoft zu beantragen. Was Skype-Nutzer:innen wissen müssen. Seit 2003 hat Skype viele User:innen miteinander verbunden - sei es per Textchat oder per Videotelefonie. Im Laufe der Jahre sind so zahlreiche Skype-Geschichten entstanden, an die wir uns gern zurückerinnern. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...