TOKYO (dpa-AFX) - Nintendo rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit dem Verkauf von 15 Millionen Geräten seiner neuen Spielekonsole Switch 2. Es ist die erste Absatzprognose für die seit Jahren erwartete neue Generation.

Die technisch aufgerüstete Switch 2 kommt Anfang Juni heraus und das aktuelle Geschäftsjahr von Nintendo läuft bis Ende März 2026. Der Spielespezialist plant für das Geschäftsjahr auch mit dem Absatz von 4,5 Millionen Geräten verschiedener Versionen der ersten Switch, die 2017 auf den Markt kam.

Nintendo musste die Vorbestellungen der Switch 2 im wichtigen US-Markt wegen der Importzölle von US-Präsident Donald Trump verzögern. Die japanische Firma war nicht sicher, ob an der Preisschraube gedreht werden muss. Am Ende blieb der Preis der Switch 2 unverändert bei 450 Dollar, aber Nintendo machte einiges Zubehör in den USA teurer. Die Spielekonsolen sind die Basis des Nintendo-Geschäfts./so/DP/stk