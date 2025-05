Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank (FED) gehen unterschiedliche Wege in der Geldpolitik, so die Börse Stuttgart.Während die EZB zuletzt sieben Mal in Folge die Leitzinsen gesenkt habe, halte sich die FED weiter zurück. Auf ihrer gestrigen Ratssitzung habe sie die Leitzinsen unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Als Begründung für die Entscheidung sei die Zollpolitik der US-Regierung genannt worden. US-Notenbank-Chef Jerome Powell habe davor gewarnt, dass die Zölle möglicherweise die Inflation steigen lassen, das Wirtschaftswachstum bremsen und die Arbeitslosigkeit erhöhen könnten. Zuletzt hätten die Verbraucherpreise mit 2,4 Prozent noch über dem angestrebten Inflationsziel der FED von 2 Prozent gelegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...