Hannover (www.anleihencheck.de) - Heute stehen Makrodaten aus Deutschland im Fokus, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Exporte und Industrieproduktion dürften jeweils leicht zu-legen - ein erstes positives Signal, das jedoch eher als Momentaufnahme denn als klare Trendwende zu werten sei. Die globale Unsicherheit bleibe ein Bremsklotz. ...

