Die Aktie von Qiagen gehört heute zu den besten Werten im DAX. Die am Mittwochabend veröffentlichten Quartalszahlen sowie der Ausblick kamen bei den Anlegern gut an. Das Unternehmen kündigte zudem erstmalig die Zahlung einer regelmäßigen Dividende an. Zudem ist ein sogenannter synthetischer Aktienrückkauf geplant.Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist rechnet nach einem unverhofft starken Jahresstart auch im zweiten Quartal mit fortgesetztem Auftrieb. Das Management bestätigt dazu auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...