Berlin (ots) -Ein erotisches Date mit dem Lieblingsstar - wer würde da nicht "Ja" sagen? Eine aktuelle Umfrage von CasualFun.de (https://www.casualfun.de/magazin/promi-sex-umfrage/) (durchgeführt von Appinio) hat untersucht, wie viele Menschen sich ein heißes Treffen mit einem deutschen Prominenten vorstellen können - und mit wem. Das Ergebnis zeigt: Rund jeder Zweite in Deutschland würde mit bekannten Persönlichkeiten ins Bett steigen.Rund die Hälfte träumt von erotischen Abenteuern mit einem PromiAuf die Einstiegsfrage, ob man sich ein erotisches Treffen mit einem Prominenten vorstellen könne, antworteten 31,9 Prozent der Befragten, dass sie gern ein Date mit einer Promi-Frau hätten. Weitere 19,5 Prozent nannten einen prominenten Mann als Wunschpartner.Insgesamt zeigt sich: Rund 51 Prozent der Deutschen sind offen für ein Sexdate mit einer bekannten Persönlichkeit.Helene Fischer und Vanessa Mai unter den weiblichen Stars besonders begehrtTeilnehmende, die sich ein heißes Date mit einer prominenten Frau vorstellen konnten, wurden im zweiten Schritt gebeten, ihren Favoriten zu nennen. Am häufigsten wurden genannt:- Helene Fischer (9,72 %)- Vanessa Mai (9,72 %)- Sophia Thomalla (7,21 %)- Alica Schmidt (6,27 %)- Ayliva (6,27 %)- Lena Meyer-Landrut (6,27 %)- Heidi Klum (4,39 %)- Laura Wontorra (4,39 %)- Barbara Schöneberger (4,08 %)- Cathy Hummels (3,76 %)Die Auswertung zeigt: Ein klarer Favorit lässt sich zwar nicht bestimmen, doch mit Helene Fischer und Vanessa Mai wurden zwei Schlagersängerinnen am meisten genannt. Neben ihnen wurden auch die Sängerinnen Ayliva und Lena Meyer-Landrut häufig ausgewählt.Alica Schmidt war die einzige Sportlerin, mit der sich ein nennenswerter Anteil der Teilnehmenden ein Casual Date wünscht. Mit Barbara Schöneberger und Laura Wontorra wurden auch zwei TV-Moderatorinnen genannt, Heidi Klum ist aktuell mit "Germany's Next Topmodel" ebenfalls regelmäßig im Fernsehen zu sehen.Elyas M'Barek bei den männlichen Promis am gefragtestenAuch die Teilnehmenden, die sich ein Sex-Date mit einem prominenten Mann vorstellen konnten, wurden gebeten, ihre Favoriten zu nennen. Das Ergebnis fällt hier deutlich klarer aus als bei den Promi-Frauen. Die am häufigsten genannten Männer waren:- Elyas M'Barek (16,41 %)- Wincent Weiss (7,69 %)- Felix Lobrecht (6,15 %)- Apache 207 (4,62 %)- Florian David Fitz (4,62 %)- Alexander Zverev (4,10 %)- Toni Kroos (3,59 %)- Mats Hummels (3,08 %)- Frederick Lau (2,56 %)- Manuel Neuer (2,56 %)Schauspieler Elyas M'Barek liegt mit großem Abstand vorn - kein anderer Promi-Mann wurde annähernd so häufig genannt. Dahinter folgen Musiker wie Wincent Weiss und Apache 207, aber auch Comedian Felix Lobrecht sowie Schauspieler wie Florian David Fitz und Frederick Lau.Im Gegensatz zu den Frauen zeigt sich bei den Männern ein deutlich stärkeres Interesse an Sportstars: Mit Alexander Zverev, Toni Kroos, Mats Hummels und Manuel Neuer fallen gleich vier bekannte Athleten unter die meistgenannten Wunschpartner für ein erotisches Treffen.Altersgruppen und Geschlechterrollen bei den erotischen Promi-FantasienWer allerdings von Casual Dates mit Promis träumt - und wer nicht - hängt stark vom Alter und Geschlecht ab.Etwa 30 Prozent der befragten Frauen wünschen sich ein Sex-Date mit einem Promi-Mann, rund 10 Prozent mit einem weiblichen Star. Bei den Männern fällt das Ergebnis noch deutlicher aus: Rund 54 Prozent fantasieren über ein Date mit einer Promi-Frau - nur knapp 9 Prozent mit einem männlichen Star.Insgesamt lehnt eine Mehrheit der Frauen erotische Promi-Dates ab: Rund 60 Prozent sagen "Nein" zu der Vorstellung - bei den Männern sind es lediglich 37 Prozent.Auch das Alter beeinflusst die Offenheit für Sexfantasien mit Stars spürbar. In der jüngsten Altersgruppe (18-24 Jahre) liegt die Ablehnungsquote bei rund 40 Prozent. Deutlich zurückhaltender sind die Älteren: Bei den 55- bis 65-Jährigen sagen etwa 65 Prozent, dass sie sich kein erotisches Treffen mit einem Star vorstellen können - der höchste Wert aller Altersgruppen.Ob jung oder alt - die Fantasie von einem heißen Date mit einem Star ist weit verbreitet. Doch auch wenn Elyas oder Helene für viele unerreichbar bleiben, muss man auf prickelnde Begegnungen nicht verzichten: CasualFun.de bietet die Möglichkeit, diskrete erotische Kontakte zu knüpfen - ganz ohne Promi-Status.Zum Artikel: https://www.casualfun.de/magazin/promi-sex-umfrage/Zum Appinio Umfrage Dashboard: https://research.appinio.com/#/de/survey/public/Sste4Ak4WZitation: Die Umfrage wurde am 02.05.2025 von Appinio im Auftrag von CasualFun.de durchgeführt. Zitation: Die Umfrage wurde am 02.05.2025 von Appinio im Auftrag von CasualFun.de durchgeführt. Befragt wurden 1.000 Personen zwischen 18 und 65 Jahren in Deutschland, repräsentativ nach Alter und Geschlecht.