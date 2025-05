Frankfurt am Main (ots) -"Jetzt online", ein QR-Code und ein Faxgerät: Das Cover der neuen Ausgabe des kommunikationsmanagers ist nicht nur eine augenzwinkernde Anspielung auf den Einsatz von Technologien in der Kommunikation, sondern verkündet gleichzeitig den Relaunch des digitalen kommunikationsmanager-Portals. Über den QR-Code gelangen Leserinnen und Leser direkt auf www.kommunikationsmanager.com. Ab sofort profitieren sie von einem optimierten Nutzererlebnis: klares Design, einfache Navigation und aktuelle sowie ältere Magazininhalte übersichtlich zum Rein- oder auch erneuten Nachlesen.Seit 2004 ist der kommunikationsmanager Bestandteil des Produktportfolios des F.A.Z. Instituts. Mit praxisorientierten Best Cases, profunden Expertenanalysen und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen von Top-Stimmen der Branche hat sich das Magazin als unverzichtbarer Begleiter für Entscheidungsträger in Kommunikation und Marketing etabliert. Anfang 2025 wurde das Print-Magazin mit einem modernen Layout und einem zielgruppenorientierten redaktionellen Konzept neu aufgestellt."Die neue Ausrichtung des Magazins orientiert sich noch stärker an den Bedürfnissen unserer Leserinnen und Leser: praxisorientierte, schnell erfassbare und dennoch tiefgehende Informationen mit klarem Fokus auf die Schwerpunktthemen der Branche. Der Relaunch unseres digitalen Auftritts setzt diese Philosophie fort. Das Portal ermöglicht es nicht nur, die Themen aktueller Ausgaben bequem online zu lesen, sondern auch heftübergreifend strukturiert und übersichtlich zu konsumieren", erklärt Gregor Vischer, Geschäftsführer des F.A.Z. Instituts und Herausgeber des kommunikationsmanagers."Mit der neuen Website setzen wir unser im vergangenen Jahr überarbeitetes Branding konsequent digital fort. Sie steht für unsere Neuausrichtung und unterstreicht die enge Verbindung des F.A.Z. Instituts als Herausgeber des kommunikationsmanagers. Unser Anspruch ist es, Vordenker und innovative Köpfe zusammenzubringen und den Wandel aktiv zu gestalten. Das überarbeitete Portal verlängert das Magazin digital und vernetzt praxisrelevantes Wissen auf einer modernen Plattform", so Maike Weismantel, Redakteurin des kommunikationsmanagers.Entdecken Sie den neuen digitalen Auftritt jetzt unter www.kommunikationsmanager.comPressekontakt:F.A.Z.-Institut GmbHMaike WeismantelPariser Straße 160486 Frankfurt am MainTelefon:+49 172 6608234E-Mail: m.weismantel@faz-institut.deOriginal-Content von: F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66365/6029039