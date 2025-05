Kassel (ots) -Qualitativ hochwertiger Unterricht, zufriedenes Personal und Schüler:innen sind nur einige Aspekte die Führungspersonen im Bildungssystem jonglieren müssen. Auf die alltäglichen Herausforderungen, um die Institution Schule erfolgreich zu führen, bereitet der Masterstudiengang "Bildungsmanagement" an der Universität Kassel vor."Schule befindet sich in einem ständigen Veränderungsprozess. Mit dem berufsbegleitenden Masterstudiengang Bildungsmanagement der Universität Kassel qualifizieren wir Mitarbeitende aus Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen in drei Semestern für Führungsaufgaben im Bildungssystem und somit zu Gestaltern des Wandels", erklärt Dr. Hans Peter Kuhn, Professor für Empirische Bildungsforschung an der Universität Kassel.Vom Kultusministerium empfohlen und anerkanntPositionen in der Schulleitung seien häufig nur schwer zu besetzen, auch weil Lehrende sich offenbar schlecht auf die Führungsaufgabe vorbereitet fühlten, erläutert Studiengangsleiterin Dr. Natalie Fischer, Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Soziale Beziehungen in der Schule. Das Hessische Kultusministerium empfehle daher die hauseigene Qualifikation für Schulleitung und erkennt explizit den Masterstudiengang Bildungsmanagement an der Universität Kassel als Qualifikation für eine Schulleitungsstelle an. Die operative Umsetzung des Studienangebots obliegt der UNIKIMS, der Management School der Universität Kassel und deren Spezialistin für berufsbegleitende Studiengänge.Einladung zur Online-InformationsveranstaltungProf. Dr. Natalie Fischer und Prof. Dr. Hans Peter Kuhn laden alle Interessierten zur Online-Informationsveranstaltung am 02.06.2025 um 18 Uhr ein. Die Anmeldung erfolgt im Vorfeld online unter www.unikims.de/bm.Schule aus der Vogelperspektive betrachten"Wir helfen den Studierenden im Masterstudiengang, den Blick von außen auf die Organisation Schule zu richten, denn aus der Vogelperspektive fällt es leichter, die Prozesse zu erfassen, einzuordnen und zu reflektieren", sagt Prof. Dr. Fischer. Um Innovationen gemeinsam mit allen Akteur:innen umzusetzen, gelte es, die Widerstände und Konflikte auf dem Weg der Veränderung zu erkennen und zu reflektieren.Keine vorgefertigten LösungenWer in der Schule eine Leitungsposition einnehme, brauche die Fähigkeit kooperativ zu führen, intern und extern Kooperationen einzugehen und zu fördern, aber auch Kenntnisse in klassischen Managementaufgaben und Budgetierungsfragen, so die Studiengangsleiter:innen. "Wir vermitteln keine Lösungen", betont Fischer, "die wichtigste Erkenntnis, die wir gewinnen können, ist jene, dass es keine vorgefertigten Lösungen gibt, sondern dass wir im Masterstudium die Fähigkeiten unterstützen, einen Prozess so zu steuern, dass die Beteiligten in ihm die Lösung bestmöglich aushandeln können."Schule als OrganisationDas Studium umfasst zwei Semester mit insgesamt sechs inhaltlichen Modulen. Jeweils zwei Module sind den Themen "Organisation", "Personal" und "Unterricht" gewidmet. Ein drittes Semester ist für die Masterarbeit reserviert. Das erste Modul "Schule im System" hilft den Studierenden, die Möglichkeiten und Grenzen der Steuerbarkeit von Schule als Organisation einzuschätzen und unter Einbezug externer Partner weiterzuentwickeln. Im Modul "Qualitätsmanagement" lernen die Studierenden, die Qualität von Schulen zielgerichtet und systematisch zu sichern und datengestützt weiterzuentwickeln.Personalführung und lernendende OrganisationZwei weitere Module sind der Personalentwicklung gewidmet. Im Modul "Personalführung und Gesundheitsmanagement" geht es darum, die Schule und das schulische Personal professionell zu führen und zu managen. Dazu gehört beispielsweise auch der Umgang mit Themen wie Burnout-Prävention. Im Modul "Professionalisierung und Teamentwicklung" werden Ansätze zur Schule als lernende Organisation eingeführt, die Mitarbeiter:innen entsprechend fördert und in die Führung der Organisation kooperativ einbindet.Unterrichtsentwicklung und InteraktionModul fünf stellt die Unterrichtsentwicklung in den Mittelpunkt. Die Studierenden befassen sich mit Unterrichtsqualität und mit der Rolle der Schulleitung für die Weiterentwicklung von Unterricht. Sie befassen sich mit Lernen und Schule im 21. Jahrhundert, mit dem Umgang von Diversität in Schule und Unterricht, und sie lernen das Wohl der Lernenden in den Blick zu nehmen. Dies wird auch im letzten inhaltlichen Modul fokussiert, das mit "Interaktion und Beratung" überschrieben ist. Die Studierenden lernen, Beziehungen zu und Interaktionen mit allen Beteiligten an der Schule in ihrer Bedeutung für das Lernen einzuschätzen, Leitlinien pädagogischer Ethik zu reflektieren und anzuwenden sowie zielgruppengerechte Kommunikation und Beratung informiert umzusetzen.Studienbeginn zum Wintersemester 2025/26Die Teilnahme an dem berufsbegleitenden Studiengang setzt einen ersten akademischen Abschluss und ein Jahr Berufserfahrung voraus. Das Studienangebot richtet sich nicht nur an Lehrer:innen, sondern auch an Menschen in anderen Bildungsinstitutionen, beispielsweise in der Bildungsverwaltung, auf Funktionsstellen, in der Ganztagskoordination sowie im Gesundheits- und Personalmanagement. Es werden auch im neuen Jahrgang 2025/26 drei Präsenzwochen pro Semester in Kassel mit Online-Seminaren sowie mit Phasen des Selbststudiums kombiniert. Somit ist es für Bewerber:innen aus ganz Deutschland möglich berufsbegleitend das Studium zu absolvieren. Das dreisemestrige Studium kostet insgesamt 4.500 Euro.Weitere Informationen zu dem Master Bildungsmanagement finden sie auf www.unikims.de/bm.Ihre Ansprechpartner zum Fachthema:Felicia KaulPresse und Öffentlichkeitfelicia.kaul@uni-kassel.deNico AnkenPresse und Öffentlichkeitanken@uni-kassel.de+49 561 804 3049UNIKIMS - die Management School der Universität KasselUniversitätsplatz 1234127 KasselDr. Jochen DittmarGeschäftsführer+49 561-804-2913dittmar@uni-kassel.deOriginal-Content von: UNIKIMS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110649/6029037