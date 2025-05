FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag einen kleinen Teil ihrer zur Wochenmitte erzielten Gewinne wieder eingebüßt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,12 Prozent auf 131,39 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,49 Prozent.

Am Mittwoch hatten Bundesanleihen vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend recht deutlich zugelegt. Die geldpolitischen Entscheidungen der Fed und Äußerungen ihres Vorsitzenden Jerome Powell sorgten dann am Donnerstag kaum für Bewegungen. Die Fed setzt angesichts der aggressiven Zollpolitik von Präsident Donald Trump wie erwartet auf Abwarten und will sich nicht auf baldige Zinssenkungen festlegen.

"Aktuell ist die Unsicherheit hinsichtlich der Folgen der Zölle für die Inflation und die Konjunktur noch sehr hoch", schrieb Analyst Daniel Lenz von der DZ Bank. Wenngleich die US-Teuerung in den kommenden Monaten merklich steigen könnte, bewegten sich die langfristigen marktimpliziten Inflationserwartungen weiterhin in einem engen Band zwischen 2,3 und 2,5 Prozent und dürften damit trotzdem die Tür für Leitzinssenkungen öffnen.

Am frühen Nachmittag rückt noch der Zinsentscheid der britischen Notenbank in den Fokus. Die Bank of England (BoE) dürfte Experten zufolge in dieser Woche die einzige Notenbank sein, die ihre Zinsen senkt. Zuvor hatten sich neben der Fed nun auch die schwedischen und die norwegischen Währungshüter erst einmal fürs Stillhalten entschieden. Der geldpolitische Ausschuss der BoE habe seinen Ton deutlich geändert, nachdem der zollbedingte Stress die europäischen Wachstumserwartungen im April geschmälert habe, schrieb Analyst Geoff Yu von der Bank of New York Mellon./la/jsl/mis