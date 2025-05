SUSS MicroTec lieferte ein insgesamt starkes Q1 ab - der Auftragseingang lag im Rahmen der Prognose, während der Umsatz über den Erwartungen lag. Dies unterstreicht die solide Umsetzung sowie die anhaltende Nachfrage in KI-exponierten Segmenten. Auch der Free Cashflow verbesserte sich deutlich, gestützt durch eine diszipliniertere Steuerung des Working Capitals, was die operative Qualität hinter dem Umsatzwachstum weiter bestätigt. Allerdings deuten die rückläufige Bruttomarge und ein spürbar vorsichtigerer Ton des Managements auf steigenden externen Druck hin - Währungsschwankungen und US-Zölle stellen reale Risiken für die Profitabilität im zweiten Halbjahr dar. Während die Fundamentaldaten intakt bleiben und die langfristigen Wachstumstreiber weiterhin überzeugend sind, passen mwb researchs Analysten ihre Margenerwartungen vorsichtshalber an das untere Ende der Prognosebandbreite an. Die Analysten von mwb research bestätigen dennoch ihre KAUF-Empfehlung, da die Aktie trotz eines volatileren kurzfristigen Umfelds ein attraktives Aufwärtspotenzial bietet. Das vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SUESS%20MicroTec%20SE