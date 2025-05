© Foto: Sina Schuldt - picture alliance

Die Aktie des Cybersecurity-Unternehmens Fortinet steht am Donnerstag vor empfindlichen Verlusten. Die Zahlen waren zwar gut, aber offenbar nicht gut genug.Mit einer Nettomarge von fast 30 Prozent ist Fortinet vielleicht das ertragsstärkste Cybersicherheits-Unternehmen, das die Wall-Street aktuell zu bieten hat. Wenngleich Palo Alto Networks aufgrund des Engagements von US-Senatorin Nancy Pelosi und Mitbewerber CrowdStrike deutlich prominenter sind, haben sie deutlich niedrigere Margen zu bieten. Die überdurchschnittlich hohe Ertragsstärke war einer der Bausteine für den Erfolg der Aktie vor allem in den vergangenen 12 Monaten. Die konnte sich trotz erheblicher Volatilität am Gesamtmarkt um …