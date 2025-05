Die HAMBORNER REIT AG hat im ersten Quartal 2025 eine planmäßige operative Entwicklung erzielt. Die Miet- und Pachterlöse beliefen sich auf 23,0 Mio. €, was einem moderaten Rückgang von 1,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Hauptgrund hierfür ist der zeitliche Effekt bei den Umsatzmieten, die in 2025 erst ab dem zweiten Quartal erwartet werden, sowie der Verkauf eines Büroobjekts in Hamburg im Dezember 2024. FFO rückläufig - stabile Bilanzstruktur bleibt erhalten Die Funds from Operations (FFO) sanken im Jahresvergleich um 15,2 % auf 11,9 Mio. €, was einem FFO je Aktie von 0,15 € entspricht ...

