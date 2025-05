Mainz (ots) -Bitte aktuelle Programmtexte beachten:Montag, 12. Mai 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren sieben Gesichter-Tassen, ein BMW-Werbeschild, einen vierarmigen Kandelaber, einen Strohschneider, eine Glasvase von Loetz und ein Schmuckset.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 13. Mai 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Kinderkino "Dux 68", ein Collier mit Diamanten, eine Bronze von 1894, ein Druckset, einen Armreif und einen Schaukasten von Rosenthal.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 14. Mai 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Gescha-Modellauto "Auto Fox", ein Collier, einen Reisebecher, zwei Amethyst-Broschen und eine Bronzefigur von Paul Dubois.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 15. Mai 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Porzellankatze, Stühle von Pierre Chapo, einen Silberkern, eine Schreibmaschine, ein Ölgemälde von Paul Schad-Rossa und eine Brosche aus Gold.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 16. Mai 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Armreif mit Diamanten, fünf Fliesen aus Meißen, elf Parfümflaschen "Les Beaux Arts", eine Präzisionswaage und eine Statuette von Franz Iffland.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6029146