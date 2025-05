HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Hensoldt zwar von 69 auf 71 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrem starken Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die neuen Ziele bis 2030 seien bereits eingepreist, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag in seiner Neubewertung./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000HAG0005