Mülheim an der Ruhr (ots) -Eltern begleiten ihre Kinder durch alle Phasen des Lebens: von den ersten Schritten über die Momente, in denen die eigenen Kinder vielleicht sogar selbst zu Mama und Papa werden, bis zu den Augenblicken, in denen man als erwachsenes Kind für seine Eltern da ist. So verändern sich mit der Zeit die Rollen zwischen Kindern und Eltern ganz natürlich weiter. ALDI SÜD stellt als Grundversorger genau diesen Moment in den Mittelpunkt der neuen Mutter- und Vatertagskampagne - weil alle Eltern eben auch Kinder sind.Wenn aus Kindern Erwachsene werden, bleiben die eigenen Mütter und Väter für viele ein wichtiger Bestandteil des eigenen Lebens. Und dennoch: Die Rollen verändern sich. Immer öfter sind die nun Erwachsenen für ihre Eltern da. Als Grundversorger begleitet ALDI SÜD mit über 2.000 Filialen jede Lebensphase aller Menschen und macht deshalb passend zum Mutter- und Vatertag mit der neuen Kampagne deutlich: Alle Eltern sind auch Kinder."Weil alle Eltern auch Kinder sind. Es gibt Sätze, die wirken beim ersten Hören banal, fast zu einfach. Und doch bleiben sie hängen. Wir sind alle Kinder. Aber dieses Kindsein verändert sich im Laufe des Erwachsenwerdens, im Laufe des Lebens. Irgendwann tauscht man sogar die Rollen mit den Eltern, aber man hört nie auf, Kind zu sein. Genauso wie das Elternsein nie aufhört. Es geht also nicht nur um Mütter oder Väter an diesen Tagen, sondern letztlich um uns alle", sagt Christian Göbel, stellvertretender Geschäftsführer Marketing & Communication bei ALDI SÜD.ALDI SÜD präsentiert Kurzfilm mit echten FamilienbildernDie neue Kampagne von ALDI SÜD besteht zu 100 Prozent aus Bewegtbild und zeigt im Film reale Geschichten von Eltern und Kindern. Sie startet am 8. Mai, unter anderem auf den Social-Media-Kanälen von ALDI SÜD. Zusätzlich ist der Film im Kino und bei connected TV/Streaming zu sehen. Die kreative Umsetzung erfolgte gemeinsam mit der Agentur antoni_99, produziert wurde der Film von Tempomedia Film Produktion GmbH unter der Regie von Nadia Marquard Otzen. Amplifiziert wird die Kampagne durch phd Germany und die Nerds. Musikalisch begleitet wird der Film von dem Coversong des Klassikers "Für immer und dich", ursprünglich von Rio Reiser - ein altes Lied, neu interpretiert, das generationenübergreifende, fließende Übergänge symbolisiert und zeigt, wie sich Perspektiven ständig weiterentwickeln.Hier (https://www.youtube.com/watch?v=-9w_XAOYCbI) geht es zum Bewegtbild.Worauf sich die Kund:innen bei ALDI SÜD verlassen könnenÜber Generationen hinweg und inmitten einer herausfordernden Welt steht ALDI SÜD seit über 110 Jahren an der Seite der Kund:innen. Sie können sich darauf verlassen, jederzeit günstig einzukaufen - und das ohne Verzicht auf Qualität. Dafür wurde das Unternehmen 15 Mal als Preissieger* ausgezeichnet und ist branchenübergreifend als Preis-Leistungs-Sieger** auf dem ersten Platz.* Quelle: Kundenmonitor® Deutschland 2024.** Quelle: Preis-Leistungs-Ranking der internationalen Data & Analytics Group YouGov in Kooperation mit dem Handelsblatt 2025.PressekontaktUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Jasmin Wüstenberg, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108584/6029181