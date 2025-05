LM Pay präsentierte gestern im Rahmen eines gut besuchten Investoren-Roundtables vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 sowie das erste Quartal 2025 und gab dabei tiefe Einblicke in die Geschäftsentwicklung und die Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2025. Eine Aufzeichnung ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events/video/2025-05-07-14-00/Y00-GR. Die vorläufigen Zahlen für 2024 bestätigen das starke operative Momentum: Der Umsatz stieg um 29% auf 22,7 Mio. PLN, das EBIT lag mit 7,0 Mio. PLN deutlich über den Erwartungen. Das Unternehmen wuchs effizient und verzeichnete 2024 einen Anstieg der betreuten Kunden um 16%. Auch im Q1 2025 setzte sich der Wachstumstrend fort - der Umsatz stieg um 22% im Vergleich zum Vorjahr. Das EBIT ging leicht zurück, was auf strategische Investitionen in die Expansion zurückzuführen ist. Die Prognose für 2025 (Umsatz: 32-42 Mio. PLN, EBIT: 7-12 Mio. PLN) unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in seine Produktinnovation und regionale Expansion. Die geplante Rückzahlung eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von PLN 62 Mio. PLN signalisiert zudem eine Stärkung der Bilanz. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 63 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/LM%20Pay%20S.A.