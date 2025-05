München (ots) -Mit dem Amtsantritt der neuen Bundesregierung rücken die globalen Herausforderungen verstärkt in den Fokus der Bundesministerien.Weltweit lebt fast jedes dritte Kind in Armut, Millionen haben keinen Zugang zu Bildung. Kriege - etwa in der Ukraine und in Gaza - sowie Hungersnöte in Ländern wie dem Sudan und Somalia gefährden das Leben und die Zukunft unzähliger Kinder. Besonders junge Menschen leiden unter den Folgen dieser Krisen in besonderem Maß.Angesichts dieser Bedrohungen und Risiken für Kinder weltweit braucht die neue Bundesregierung aus Sicht von Lanna Idriss, Vorstandsvorsitzende der SOS-Kinderdörfer weltweit, einen klaren Kompass mit Fokus auf Kinder und ihre Bedürfnisse. "Die Kinder dieser Welt dürfen von der neuen Bundesregierung nicht links liegen gelassen werden. Deutschland hat sich international dazu vor langer Zeit verpflichtet. Deshalb ist jetzt für die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe ein klarer Schwerpunkt auf den Schutz und die Rechte von Kindern zwingend notwendig."Um wirksam Hunger und Armut in der Welt zu bekämpfen, brauche es auch von Deutschland die Bereitschaft zu globaler Verantwortung. Dies vor allem, weil sich große internationale Geberländer wie die USA unter Präsident Trump zurückziehen. "Die von der Bundesregierung vorgesehenen Kürzungen werden uns nicht ermöglichen unsere Werte zu vertreten und unserer globalen Verantwortung gerecht zu werden", so Idriss. Gleiches gelte auch für die internationale Klimapolitik der Bundesregierung, denn auch weiterhin brauche es eine klare Strategie, um den globalen Klimawandel wirksam zu bekämpfen. "Die Klimakrise bedroht ganz massiv die Lebensgrundlage und Zukunftschancen junger Menschen und künftiger Generationen. Wir sollten uns gemeinsam dafür stark machen, jedem Kind ein gesundes Aufwachsen zu ermöglich", sagt Idriss.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Anne BeckPressesprecherin SOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 01512 -5833208E-Mail: anne.beck@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/6029212