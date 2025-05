Stuttgart (www.fondscheck.de) - Ziel der Anlagepolitik des LBBW Dividenden Strategie Euroland Fonds (ISIN DE0009780411/ WKN 978041) ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften, so die Experten von LBBW Asset Management.Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens würden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen seien und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handele; auf die vorgenannte Bestandsgrenze würden Derivate nicht angerechnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...