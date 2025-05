FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Michael Kuhn erinnert die Anleger in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht an die hohe Vergleichshürde durch die Vorjahresresultate./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007568578