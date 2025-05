Finale mit Finanztiefe: Zahlen, Strategien, Weichenstellungen am FreitagCommerzbank, Bechtle und Krones legen ihre Quartalszahlen offen - während bei Lonza, AbbVie und Colgate-Palmolive die Hauptversammlungen anstehen. In Stuttgart dreht sich bei der Finanzmesse "Invest" alles um Trends und Kapitalströme. Und in Fernost richten sich die Blicke auf Chinas neue Außenhandelszahlen. Ein Freitag, der Rückschau und Zukunftsblick gekonnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...