Die Siemens Healthineers AG (SHL) hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten EBIT die Markterwartungen übertroffen - um 2% bzw. 4%. Der vergleichbare Umsatz stieg im Jahresvergleich um 7%, getragen von starkem Wachstum in den Segmenten Imaging und Varian. Der Auftragseingang war solide mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,14x. Das bereinigte EBIT wuchs überproportional um 19% auf 982 Mio. EUR, was einer Margensteigerung von 150 Basispunkten auf 16,6% entspricht - begünstigt durch positive Umsatzentwicklungen und Kosteneinsparungen. Trotz zunehmender makroökonomischer Unsicherheiten war die Performance im ersten Halbjahr des GJ 2025 stark. Die Prognose für das vergleichbare Umsatzwachstum im GJ 2025 wurde unverändert bei 5-6?% belassen. Die untere Spanne der Gewinnprognose je Aktie (EPS) wurde jedoch leicht auf 2,20-2,50 EUR gesenkt (zuvor: 2,35-2,50 EUR), um den Einfluss von Zöllen zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist der Auftragsbestand weiterhin solide, und es zeigen sich gesunde Nachfrage-Trends insbesondere in der Asien-Pazifik-Region, Japan und Amerika. Die Analysten von mwb research halten die Ziele für das laufende Geschäftsjahr für realistisch und sehen Siemens Healthineers langfristig als Profiteur struktureller Megatrends im MedTech-Sektor - untermauert durch die starke Marktposition des Unternehmens. Sie bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 64,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Siemens%20Healthineers%20AG