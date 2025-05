Der Bitcoin-Kurs nährt sich überraschend am Donnerstag der Marke von 100.000 US$ an. Das beflügelt die Kryptowährung jetzt und so kann es für Anleger weitergehen: 100.000 US$ beim Bitcoin im Fokus Am Donnerstag hat der Bitcoin einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Bis knapp unter die Marke von 100.000 US$ stieg die Mutter aller Kryptowährungen im Zuge von weiteren positiven Nachrichten aus den Verhandlungen rund um die Zölle zwischen den USA ...

