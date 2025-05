Frankfurt am Main (ots) -Gute Kenntnisse der deutschen Sprache und Kultur sind entscheidend, wenn es darum geht, qualifizierte Fachkräfte für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu gewinnen. Die deutschen Bildungsmedienverlage begrüßen deshalb das Vorhaben der neuen Regierung, Qualität und Effizienz der Integrations- und Sprachkurse zu verbessern. Sie fordern die neue Regierung auf, die seit Januar 2025 vielfach ausgesetzten Berufssprachkurse rasch wieder aufzunehmen."Wir wollen mehr in Integration investieren", heißt es im Koalitionsvertrag. Die Integrationskurse sollen fortgesetzt, ein bedarfsgerechtes Angebot an Berufssprachkursen auf Dauer abgesichert und in der Fläche ausgebaut werden. Schon im Februar 2025 hatte sich ein breites Bündnis von Verbänden, darunter auch der Verband Bildungsmedien e. V., in einem Forderungspapier für die Integrations- und Berufssprachkurse im Rahmen des Gesamtprogramms Sprache der Bundesregierung ausgesprochen: https://ots.de/qRcKBqB2 für alle Zugewanderten gewährleisten!Besonders im Fokus stehen dabei die Berufssprachkurse. Berufssprachkurse sind ein vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durchgeführtes breites, bedarfsorientiertes Kursangebot für die Integration in den Arbeitsmarkt. Sie werden für alle Berufe angeboten - vom Azubi bis zur Zahnärztin. Doch seit dem 1. Januar 2025 ist ein Großteil der Kurse wegen der vorläufigen Haushaltsführung ausgesetzt. Zehntausende Menschen haben nach Schätzung des Bündnisses momentan keinen Zugang zu den dringend benötigten Bildungsangeboten. Dies belastet auch die Betriebe, die dringend auf sprachlich qualifizierte Fachkräfte angewiesen sind. Die anhaltende Unterfinanzierung gefährdet außerdem die wirtschaftliche Stabilität der Trägerorganisationen und ihrer - oftmals freiberuflichen - Lehrkräfte.Um eine erfolgreiche sprachliche und berufliche Integration zu gewährleisten und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, fordern die deutschen Bildungsmedienanbieter von der neuen Regierung ein Recht auf den Zugang zu einem angemessenen Sprachniveau. Der Erwerb von Sprachkompetenzen bis mindestens zum B2-Niveau muss für alle Zugewanderten gewährleistet sein. Erfolgreiche Elemente wie Wiederholungsmöglichkeiten und zielgruppenspezifische Kursformate sowie Berufssprachkurse müssen gestärkt und verlässlich finanziert werden.Mehr Informationen über das Sprachenlernen mit Bildungsmedien in der Erwachsenenbildung finden Sie im Themendossier des Verband Bildungsmedien e. V.: https://ots.de/XOlwTJDer Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.https://bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/6029260