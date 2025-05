Lake Victoria Gold lässt künftigen Joint-Venture-Partner Nyati unabhängig überprüfen

Anzeige / Werbung Die Prüfung wird parallel zu den Inbetriebnahmearbeiten der Anlage beginnen Zur Vorbereitung eines geplanten Joint-Ventures mit dem lokalen Partner Nyati Resources Limited in Tansania hat Lake Victoria Gold Ltd. (TSXV: LVG; FRA: E1K) eine detaillierte Due Dilligence der Goldverarbeitungsanlage von Nyati beauftragt. Die Überprüfung wird von dem seit 2014 tätigen Ingenieurbüro Nesch Mintech Tanzania Limited durchgeführt, das von der Southern African Development Community Accreditation Services (SADCAS) gemäß ISO/IEC 17025:2005 für Mineralienuntersuchungen akkreditiert ist. Die Prüfung wird parallel zu den Inbetriebnahmearbeiten der Anlage beginnen und voraussichtlich Anfang des dritten Quartals 2025 abgeschlossen sein. Das geplante Joint Venture zielt darauf ab, die Verarbeitungsinfrastruktur von Nyati zu nutzen, um goldhaltiges Material aus den Tembo-Bergbaulizenzen von LVG zu aufzubereiten. Nyati besitzt eine privat betriebene 120-tpd-CIP-Anlage innerhalb einer der Bergbaulizenzen von Tembo. Die Anlage wurde kürzlich in Betrieb genommen. Eine zweite, größere Anlage befindet sich im Bau. Nach Fertigstellung wird die Gesamtkapazität voraussichtlich 620 tpd erreichen. Die Inbetriebnahme der neuen Verarbeitungsanlage ist bereits für Juni 2025 geplant. Das Joint Venture würde diese Vermögenswerte unter einer neuen Zweckgesellschaft konsolidieren, die gemeinsam von LVG, Nyati und der Regierung von Tansania (16 % kostenlos) gehalten wird, und damit einen zentralisierten, skalierbaren Hub für die oberflächennahe Goldverarbeitung in der Region schaffen. Nesch Mintech soll die Betriebsbereitschaft und Leistung der Anlage unabhängig bewerten. Dazu gehören die Überprüfung der Nennproduktionskapazität und der Goldausbeute, die Überprüfung der Anlagenleistung und Prozessstabilität, die Bewertung der metallurgischen Buchhaltungssysteme und Probenahmeprotokolle, die Identifizierung von Engpässen und Optimierungsmöglichkeiten sowie die Erstellung eines detaillierten Auditberichts mit Ergebnissen und umsetzbaren Empfehlungen. Diese technische Bewertung soll LVG bei der Beurteilung der Betriebsbereitschaft und langfristigen Rentabilität der Anlage unterstützen. Der Auftrag umfasst sowohl Vor-Ort-Inspektionen als auch Datenanalysen außerhalb des Standorts und mündet in einem Abschlussbericht, der in die laufenden Joint-Venture-Gespräche von LVG einfließen wird. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

