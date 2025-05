Ethereum zündet den Turbo: Mit Pectra-Upgrade auf 2.000 US-Dollar?

Ethereum zeigt endlich wieder klare Richtung. Nach einer Phase seitlicher Bewegung hat der Kurs am heutigen 8. Mai 2025 die 1.930 US-Dollar erreicht. Die magische 2.000er-Marke rückt in greifbare Nähe - ein Durchbruch könnte noch heute gelingen. Was die Bewegung zusätzlich stützt: Ein deutlich erhöhtes Handelsvolumen von plus 39 Prozent innerhalb von 24 Stunden. Käufer sind wieder da - diesmal nicht getrieben von Hype, sondern durch stabile Marktstruktur.

Technische Daten von Coincodex, Quelle: https://coincodex.com/crypto/ethereum/price-prediction/

Die Charttechnik sendet ebenfalls positive Signale. Der RSI liegt bei 65,1 - stark, aber noch nicht überkauft. Gleichzeitig zeigt der MACD eine bullische Kreuzung, mit wachsenden Balken. Die nächste echte Hürde liegt laut Analysten bei 2.045 US-Dollar. Ein Sprung darüber würde das bisherige Kursmuster auflösen und neues Potenzial freisetzen. Kleinere Widerstände könnten bei 1.975 US-Dollar auftreten, während die Unterstützung bei 1.880 und 1.840 US-Dollar liegt.

Pectra bringt mehr als nur Technik

Der jüngste Katalysator kam mit dem Pectra-Upgrade, das am 7. Mai live ging. Damit wurde unter anderem das Limit für Validatoren von 32 auf satte 2.048 ETH angehoben - ein massiver Schritt in Richtung Skalierbarkeit und effizienteres Staking. Besonders größere Investoren profitieren von dieser Änderung, denn sie erlaubt eine gezieltere Nutzung von Ressourcen im Netzwerk. Auch die Sicherheit wurde überarbeitet, was Ethereum für institutionelle Teilnehmer attraktiver machen dürfte. Wer das Netzwerk getestet hat, wird bemerken, dass Transaktionen nun deutlich schneller und preiswerter durchgeführt werden können.

Parallel zu Ethereums Comeback bahnt sich auch bei Bitcoin ein Ausbruch an. BTC kratzt aktuell an der 100.000 US-Dollar-Marke - ein psychologisch extrem wichtiger Punkt, der zusätzliche Aufmerksamkeit auf den gesamten Markt lenkt. Ethereum wird dabei nicht mehr nur mitgezogen, sondern zeigt wieder eigene Stärke.

U.S. STATE ARIZONA HAS SIGNED STRATEGIC BITCOIN RESERVE INTO LAW.



MORE RESERVES = MORE BUYING.

BULLISH FOR THE MARKETS pic.twitter.com/SihNixh3fi - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) May 8, 2025

Sollte Bitcoin den finalen Schritt nach oben machen, könnte ETH mühelos durch die 2.000 US-Dollar gleiten.

Saubere Struktur, echte Käufer

Die aktuelle Bewegung unterscheidet sich klar von früheren Hypes: Kein FOMO, keine Übertreibungen - sondern solide Marktstruktur. Das steigende Volumen bestätigt, dass Trader wieder Vertrauen fassen. Der Fokus liegt auf nachhaltigen Fortschritten im Netzwerk - mit dem Pectra-Upgrade als technischem Fundament und einer Preiszone, die bei stabiler BTC-Stimmung schnell hinter sich gelassen werden könnte.

Während Ethereum mit Pectra seine Layer-2-Strategie verstärkt und damit Skalierbarkeit in den Griff bekommt, steht bei Solana ein vergleichbarer Sprung bevor. Mit Solaxy, dem ersten echten Layer-2-Netzwerk auf Solana-Basis, soll das große Problem der Netzwerkauslastung gelöst werden. Und die Aufmerksamkeit ist bereits da: Über 33,5 Millionen US-Dollar sind im laufenden Presale zusammengekommen - ein klares Zeichen dafür, dass diese Lösung den Nerv der Investoren trifft.

Solaxy Presale, Testnet ist schon teilweise Live, Quelle: https://solaxy.io/de

Solaxy prescht vor: Solanas Antwort auf Ethereum-Optimierungen

Solaxy nutzt Rollups, um Transaktionen off-chain zu bündeln und entlastet so die überforderte Hauptkette von Solana. In Zeiten, in denen bis zu 70 Prozent der Transaktionen fehlschlagen können, ist das mehr als notwendig. Die Testnet-Version läuft bereits, ein eigener Blockexplorer ist live und bietet Transparenz in Echtzeit.

Wer bei Ethereum den Anstieg durch die Rollups verpasst hat, könnte bei Solana's Layer-2-System rechtzeitig aufspringen. Denn wenn Solana wirklich seine Skalierungsprobleme in den Griff bekommt, dürfte auch der zugrunde liegende Infrastruktur-Token profitieren. Solaxy steht dabei als potenzieller Gamechanger im Blick - ein Projekt, das vielleicht schon bald unter den Top 100 gefunden werden kann.

