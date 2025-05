Die Unsicherheit um den Deal mit Alphabet herrscht weiter. Nun geht der Streit zwischen Apple und Epic Games um Zahlungen in iPhone-Apps in die nächste Runde. Ein Gericht hat Apple verpflichtet, Entwicklern mehr Freiheit beim Verlinken zu externen Zahlungsmöglichkeiten zu geben. Apple will sich dagegen wehren - denn es geht um mehrere Milliarden Dollar. Apple betreibt den App-Store, über den alle iPhone- und iPad-Nutzer Apps laden. Käufe innerhalb von Apps müssen über Apples eigenes Bezahlsystem ...

