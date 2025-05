ENFINIA IVT Ready DNA bietet lineare DNA in voller Länge, hoher Komplexität und hoher Genauigkeit mit einem langen Poly(A)-Schwanz, die zellfrei hergestellt und in nur 10 Tagen geliefert wird und sofort einsatzbereit ist.

Elegen, der führende Anbieter von zellfreier DNA der nächsten Generation, gab heute die vorzeitige Markteinführung von ENFINIA IVT Ready DNA bekannt. Dieses neue Produkt ist eine Erweiterung der ENFINIA-Plattform und wird gebrauchsfertig mit dem erforderlichen bereits kodierten Poly(A)-Schwanz geliefert. Die vollständige kommerzielle Verfügbarkeit wird weltweit für den Frühsommer 2025 erwartet.

ENFINIA IVT Ready DNA basiert auf der proprietären zellfreien Technologie von Elegen und liefert sowohl standardmäßige als auch sehr komplexe doppelsträngige lineare Templates mit einer Länge von bis zu 5,5 kb, die zusätzlich codierte Poly(A)-Schwänze mit 70-130 Adenosinen enthalten, und das mit einer Durchlaufzeit von nur 10 Werktagen. Im Vergleich zu Plasmid-DNA erzielt das Verfahren eine geringe Schwanzpolydispersität und vermeidet die üblichen Fallstricke von Plasmid-basierten Templates darunter genomische DNA-Kontamination, Endotoxine aus Bakterien und zeitaufwändige Klonierungs-, Linearisierungs- und Reinigungsschritte.

Nach erfolgreichen Pilotprojekten mit Kunden aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie und Wissenschaft ist das Early-Access-Programm nun gestartet. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Teilnahme finden Sie unter https://elegenbio.com/ivt-ready-dna-interest-list-registration-form/.

"ENFINIA IVT Ready DNA bringt uns unserer Vision einer vollständig zellfreien, schnelleren und zuverlässigeren DNA-Herstellungspipeline einen Schritt näher", so Matt Hill, Gründer und CEO von Elegen. "Es beseitigt wichtige Engpässe in der RNA-Therapieentwicklung insbesondere bei personalisierten Krebsimpfstoffen, bei denen herkömmliche Methoden oft zu langsam, zu komplex und zu kostspielig sind, um sie in großem Maßstab einzusetzen."

Mit der Ausweitung der mRNA-Technologien auf Krebsimpfstoffe, Gentherapien und Genom-Editierung steigt die Nachfrage nach schnelleren, zuverlässigeren und qualitativ hochwertigeren DNA-Inputs. ENFINIA IVT Ready DNA erfüllt diese Anforderungen und ermöglicht es Forschern, mehr Kandidaten zu screenen, die Entwicklung zu beschleunigen und lebensrettende RNA-basierte Medikamente schneller zu Patienten zu bringen.

Über Elegen

Elegen bringt einzigartige Erkenntnisse und technische Innovationen ein, um hochwertige synthetische DNA schneller herzustellen und damit die nächste Revolution in den Biowissenschaften voranzutreiben. Elegen nutzt proprietäre zellfreie Technologien, um längere, komplexere und hochwertigere DNA in kürzerer Zeit für die Landwirtschaft, die chemische Industrie, das Gesundheitswesen und die Pharmaindustrie herzustellen. Elegen wurde 2017 gegründet, ist in Privatbesitz und hat seinen Sitz in der San Francisco Bay Area. Weitere Informationen finden Sie unter elegenbio.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

