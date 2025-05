Hamburg/Karlsruhe (ots) -Das gemeinnützige Bildungsunternehmen Tutoring for All ist gestern auf der LEARNTEC in Karlsruhe mit dem 3. Platz des renommierten delina-Innovationspreises ausgezeichnet worden. Die LEARNTEC ist Europas größte Messe für digitale Bildung, der delina gilt als einer der wichtigsten Awards im Bildungsbereich.Tutoring for All überzeugte die Jury in der Kategorie "Frühkindliche Bildung und Schule" mit seinem evidenzbasierten Tutoring-Programm "Lesen mit dem Turbo-Team", das Kindern in Kleingruppen eine spielerische und zugleich wirksame Leseförderung ermöglicht. Im Mittelpunkt steht eine digitale Plattform, die es auch Förderkräften ohne langjährige Ausbildung erlaubt, Kinder mit Lernrückständen sehr effektiv beim Lesenlernen zu unterstützen."Der delina ist ein großartiger Ansporn für unser gesamtes Team - und ein wichtiges Signal für alle, die an wirksamer Bildung interessiert sind", sagt Dr. Ekkehard Thümler, Gründer und Geschäftsführer von Tutoring for All. "Mit unserem digitalen Tutoring-Ansatz erreichen wir Kinder, die sonst oft nicht die Förderung erhalten, die sie brauchen. Dass unser Programm nun auf der LEARNTEC ausgezeichnet wurde, zeigt: Bildung kann besser werden - gerade auch mit Hilfe digitaler Instrumente."Die Jury des delina hob die Wichtigkeit von Lesefähigkeiten hervor. Die Preisverleihung fand im Rahmen der LEARNTEC 2025 in Karlsruhe statt.Das preisgekrönte Programm wird aktuell an 49 Schulen in elf Bundesländern mit über 360 Tutorinnen und Tutoren umgesetzt. Bereits mehr als 3.500 Kinder, davon rund 2.900 aktiv im Schuljahr 2024/25, konnten so ihre Lesefähigkeiten deutlich verbessern. Studien zeigen: In nur sechs bis zwölf Wochen lassen sich durch das Programm Lernfortschritte erzielen, die dem Lernzuwachs eines halben Jahres entsprechen.Über Tutoring for AllTutoring for All gUG ist ein gemeinnütziges Start-up-Unternehmen, das Schulen ein wissenschaftlich fundiertes Tutoring-Programm für die spielerische Leseförderung von Schulkindern in Kleingruppen anbietet. Lesen mit dem Turbo-Team beruht auf einer digitalen Plattform und ermöglicht deshalb auch Tutorinnen und Tutoren mit geringer Qualifikation eine wirksame Förderung gerade von benachteiligten Kindern. Das Tutoring-Programm steht allen Schulen und außerschulischen Anbietern von Leseförderung in Deutschland zur Verfügung. Es basiert auf einem langjährig erprobten und positiv evaluierten System, das international bereits in weit über 1.000 Schulen zur Anwendung kommt. Ziel ist es, das Programm in alle Schulen in Deutschland zu bringen, um so die Bildungschancen von Kindern deutlich zu steigern und einen substanziellen Beitrag zur Reduzierung von Bildungsarmut in Deutschland zu leisten. www.tutoringforall.dePressekontakt:UHLMANN PRSolveig Dülfer, Senior BeraterinTel.: +49 151.519 45 355E-Mail: s.duelfer@uhlmann-pr.deOriginal-Content von: Tutoring for All, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179641/6029310