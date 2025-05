Bonn (ots) -phoenix berichtet live ab Freitag, dem 9. Mai, 14 Uhr, vom Parteitag der Partei Die Linke in Chemnitz. Es werden Interviews mit dem Co-Vorsitzenden Jan van Aken und weiteren Mitgliedern der Parteispitze erwartet. Als Gesprächspartner vor Ort sind Politikwissenschaftler Dr. Benjamin Höhne (TU Chemnitz), Anna Reimann (Spiegel Online) und Anna-Lena Ripperger (Frankfurter Allgemeine Zeitung) vorgesehen.Die Parteiveranstaltung beginnt am Freitag um 14 Uhr mit der konstituierenden Sitzung. Es folgen ab 15 Uhr die Einbringung des Leitantrags, die Generaldebatte, die Aussprache sowie die Beschlussfassung der Änderungsanträge. Der Parteitag endet gegen 18:30 Uhr.Die LIVE-Berichterstattung wird am Samstag um 10:30 Uhr mit der Beratung und Beschlussfassung der Änderungsanträge fortgesetzt. Um 11:45 Uhr folgt die Rede des Parteivorsitzenden. phoenix begleitet den Parteitag bis 13:30 Uhr.Der Parteitag wird parallel im Stream auf phoenix.de und auf den Social-Media-Kanälen begleitet.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6029309